Sassuolo-Milan 0-3: gol e highlights (38^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Sassuolo-Milan 0-3: Rafael Leão inventa, Olivier Giroud e Franck Kessié segnano. Il Diavolo vince il suo 19° Scudetto

Sassuolo-Milan 0-3, gol e highlights - Il Milan di Stefano Pioli riesce nell'impresa: i rossoneri sono Campioni d'Italia per la 19^ volta nella loro storia! Spazzato via il Sassuolo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia con un primo tempo da favola e un dominio incontrastato sul terreno di gioco.

Andrea Consigli , portiere neroverde, compie già due grandi parate nei primi minuti prima di arrendersi, al 17' , ad Olivier Giroud , bravo a girare in rete un assist, dalla sinistra, di Rafael Leão . Appena un quarto d'ora e la premiata coppia si ripete: suggerimento del portoghese, gol del francese per il raddoppio rossonero.

Il Milan, poi, va a riposo anche con la terza rete, siglata da Franck Kessié al 36', ispirato ancora da un Leão in versione scintillante! Nella ripresa, inevitabilmente, i ritmi calano. Soltanto tre le cose da segnalare. Il palo colpito da Hamed Junior Traoré per i neroverdi, il gol annullato a Zlatan Ibrahimović (peccato!) e la grande festa rossonera per il meritato Scudetto.