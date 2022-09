Sampdoria-Milan 1-2: gol e highlights (6^ giornata Serie A) | Video

Sampdoria-Milan 1-2, gol e highlights - Una vittoria di carattere, di cuore, meritata. Inizia in discesa la partita del Milan con la bellissima azione corale che coinvolge tutto il pacchetto offensivo. Il solito Rafael Leao semina il panico, Olivier Giroud e Charles De Ketelaere rifiniscono, Junior Messias mette in porta con il piatto sinistro. De Ketelaere va poi vicinissimo al primo gol ufficiale in maglia rossonera, ma la sua gioia viene strozzata in gola dal Var, che ravvisa il fuorigioco di Giroud.