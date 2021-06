Primavera 1, Ascoli-Milan 0-2: ecco gol e highlights del match (Video)

Vittoria importante in zona playoff per il Milan, che passa grazie alle reti di Capone e Tolomello. Ecco gol e highlights del match

Successo importantissimo in zona playoff per il Milan, che archivia la pratica Ascoli con un secco 2-0. Un match portato a casa non senza difficoltà a dispetto dell'ultimo posto in classifica degli avversari. Con un uno-due micidiale, i ragazzi di Federico Giunti chiudono il primo tempo con un doppio vantaggio firmato Capone-Tolomello. Nella ripresa, però, un calo di concentrazione permette ai bianconeri di guadagnare un rigore che poteva davvero mettere in discussione tutto. Moleri però è bravissimo a parare su Alagna. Ecco gol e highlights del match. Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini