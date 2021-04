Parma-Milan 1-3, gol e highlights (30^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Parma-Milan 1-3: doppio vantaggio per i rossoneri nel primo tempo. L'espulsione di Ibra complica tutto, ma Leao la chiude

Dopo il passo falso contro la Sampdoria, il Milan si rialza in trasferta contro il Parma. Rossoneri che approcciano la gara nel migliore dei modi, conquistando un doppio vantaggio già nel primo tempo grazie ai gol di Ante Rebic e Franck Kessie. Nel secondo tempo l'episodio che poteva compromettere il match: Zlatan Ibrahimovic viene espulso per proteste dall'arbitro Maresca. I ducali accorciano le distanze subito dopo con il gol di Riccardo Gagliolo e spingono forte per trovare il pareggio. La squadra di Stefano Pioli è però brava a difendere il vantaggio e a chiuderla con il contropiede fulminante condotto da Diogo Dalot e finalizzato da Rafael Leao. Ecco gol e highlights del match.