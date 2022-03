Napoli-Milan 0-1: gol e highlights (28^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Napoli-Milan 0-1, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022: decisiva una rete di Olivier Giroud a inizio ripresa

Napoli-Milan 0-1, gol e highlights - Il Milan vince il match Scudetto in casa del Napoli e si riprende la vetta della classifica in Serie A , superando l' Inter (che deve ancora recuperare una partita) e staccando proprio gli azzurri.

La squadra di Stefano Pioli conquista l'intera posta in palio allo stadio 'Diego Armando Maradona' grazie al guizzo, in apertura di ripresa (49') di Olivier Giroud, bravo a deviare in tap-in alle spalle di David Ospina un tiro sbilenco di Davide Calabria.