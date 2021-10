Milan-Torino 1-0: gol e highlights (10^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Torino 1-0, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022. Vittoria di misura, a segno Giroud.

Il Milan di Stefano Pioli trova la sua nona vittoria in dieci gare della Serie A 2021-2022 . Il Diavolo, infatti, passa anche contro il Torino di Ivan Juric al termine di una partita dura, combattuta, in bilico fino alla fine nonostante i rossoneri abbiano effettivamente rischiato poco, salvo qualcosa negli ultimissimi minuti.

Milan che sblocca il match intorno al quarto d'ora con Olivier Giroud, che sfrutta al meglio uno schema da calcio d'angolo. Nel resto della prima frazione i rossoneri hanno un paio di occasioni per trovare il raddoppio, ma non le concretizzano, mentre il Torino non tira mai. Nella ripresa si alzano i granata, che però si rendono pericolosi solo nel finale.