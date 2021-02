Milan-Sassuolo Primavera, gol e highlights

Dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia, il Milan Primavera era chiamato alla reazione in campionato. Detto, fatto: la squadra di Federico Giunti ha rialzato la testa, vincendo contro il Sassuolo per 2-1 grazie ai gol di Riccardo Tonin e Giacomo Olzer. Vi siete persi il match del Vismara? Ecco qui gol e highlights tutti per voi.

