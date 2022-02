Milan-Sampdoria 1-0: gol e highlights (25^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Sampdoria, partita valida per la 25^ giornata di Serie A. Decide Rafael Leao su assist di Mike Maignan

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Milan ha conquistato la vetta della classifica grazie al gol di Rafael Leao su assist sensazionale di Mike Maignan. Una partita sbloccata subito, ma mai chiusa del tutto nonostante le tantissime occasione a disposizione. Olivier Giroud e Ante Rebić su tutti si sono trovati davanti un Falcone in versione muro che non ha permesso di terminare la partita con molta più tranquillità. Allo stesso tempo, però, la squadra di Marco Giampaolo non si è mai affacciata dalle parti del portiere rossonero. Ecco gol e highlights in questo video pubblicato dal canale YouTube del Milan.