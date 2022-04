Milan-Pomigliano Femminile 6-2, rossonere super: gol e highlights (VIDEO)

Il club rossonero, su Twitter, ha condiviso gol e highlights della vittoria del Milan Femminile contro il Pomigliano per 6-2

Che partita del Milan Femminile, che annichilisce il Pomigliano con un 6-2 che non ammette repliche. Il capitano Valentina Bergamaschi e bomber Martina Piemonte protagoniste assolute con una doppietta a testa, mentre Greta Adami e Nina Stapelfeldt perfezionano il risultato. Di Dellaperuta e Moraca i gol delle ospiti, che provano a dare una scossa, ma la squadra di Maurizio Ganz è in giornata di grazia e non c'è niente da fare. Ecco gol e highlights in questo video pubblicato dal profilo social del Milan.