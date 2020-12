Milan-Parma 4-3: gol ed emozioni della sfida del 2006 a San Siro (Video)

Milan-Parma, gol e highlights della sfida del 2005

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vigilia di campionato per il Milan, che si prepara al posticipo di domani sera contro il Parma. Dopo la vittoria del girone di Europa League, i rossoneri vogliono continuare la marcia in campionato per consolidare il primato. Per buon auspicio il profilo Twitter del Diavolo ha condiviso una partita con i crociati del 2006 che ha regalato diverse emozioni. Un 4-3 scoppiettante con i gol di Alberto Gilardino, Ricardo Kakà, Andriy Shevchenko e un autorete. Il video.

