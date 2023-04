Milan-Lecce, la Top 5 gol dei rossoneri a San Siro in Serie A | Video

I cinque gol più belli realizzati dai rossoneri a 'San Siro' in occasione delle sfide tra Milan e Lecce. Ecco, dunque, una carrellata di reti

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Lecce , partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 . Un match da vincere a tutti i costi per il Diavolo, che punta ad ottenere un posto nella prossima edizione della Champions League .

Per l'occasione, il club rossonero ha pubblicato sui propri canali social ufficiali, in un video sponsorizzato da uno dei suoi prestigiosi partner, nella circostanza 'StarCasinò Sport', i cinque gol più belli realizzati dai rossoneri nelle recenti partite interne contro i salentini.

Vediamo, dunque, in questa clip con la Top 5 gol rossonera in Milan-Lecce, le prodezze di Antonio Nocerino, Andrea Pirlo, Hernán Crespo, Alexandre Pato e Andriy Shevchenko. Una rete più bella dell'altra fino a quella, splendida, messa a segno nella stagione 2003-2004 dall'ormai ex attaccante ucraino.