Milan-Lazio Femminile 3-1, vittoria in extremis: gol e highlights | VIDEO

Terza vittoria consecutiva del Milan Femminile contro una Lazio combattiva. Le rossonere vanno in svantaggio, ma rimontano nel finale

Terza vittoria consecutiva per il Milan Femminile, che però soffre non poco per portare a casa i tre punti contro una Lazio combattiva. Sono proprio le biancocelesti ad andare in vantaggio in contropiede con Visentin al 7° minuto, ma ci pensa Martina Piemonte a rimettere in piedi il risultato con un gol al 39° minuto. Risultato che rimane fermo fino al minuto 88, quando Nina Stapelfeldt fa impazzire la panchina rossonera con un colpo di testa che arriva puntuale su assist mancino di Piemonte. La tensione se ne va completamente al minuto 94, quando Thrige Andersen chiude definitivamente il match dopo un'azione avvolgente del capitano Valentina Bergamaschi. Ecco gol e highlights in questo video pubblicato dal profilo Twitter del club rossonero. Ecco l'ultima idea di calciomercato del Milan: l'attaccante arriva a zero dalla Premier?