Milan-Juventus 2-0: gol e highlights (9^ giornata Serie A) | Video

Che forza, che mentalità, che gruppo! Il Milan, come se niente fosse, si mette alle spalle la batosta subita contro il Chelsea e archivia la pratica Juventus con un netto 2-0. Una vittoria importantissima, che porta i rossoneri in testa alla classifica in attesa delle partita di Napoli e Atalanta. I bianconeri impattano bene la partita, ma la squadra di Stefano Pioli tiene bene il campo ed è subito pronta a difendersi attaccando. Il gol che stappa il match arriva sul finire del primo tempo con Fikayo Tomori, che mette a tacere le critiche rivoltegli dopo le ultime uscite non alla sua altezza.