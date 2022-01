Milan-Genoa 3-1: gol e highlights (Ottavi Coppa Italia) | Video

Gol e highlights di Milan-Genoa 3-1: rossoneri ai Quarti di Finale di Coppa Italia, ma che fatica! Giroud dà il là alla rimonta, Leao scatenato

Una gara più complicata del previsto grazie ad un Genoa propositivo e determinato. Servono i tempi supplementari al Milan per conquistare i Quarti di Finale di Coppa Italia. La squadra di Andriy Shevchenko passa dopo poco più di un quarto d'ora grazie al gol di Ostigard, che mette subito in salita il match. Serve l'ingresso in campo di Rafael Leao per dare la giusta scossa ad una squadra che non ha approcciato al meglio la partita. Il colpo di testa di Olivier Giroud permette al Diavolo di andare ai supplementari: nel primo tempo è proprio Leao a segnare il momentaneo 2-1 con un tiro-cross che finisce in porta. Alexis Saelemaekers la chiude allo scadere. Ecco gol e highlights della sfida di Coppa Italia in questo video pubblicato dal canale YouTube della Lega Serie A. L'infortunio di Tomori accende il mercato: due nomi per il Milan