Milan Femminile, super vittoria contro la Samp: gol e highlights (Video)

Il Milan Femminile vince meritatamente l'andata dei Quarti di Finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Ecco gol e highlights della partita

Una vittoria meritata, ampia, che mette il Milan Femminile in una posizione di netto vantaggio in vista del ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Sampdoria schiantata per 4-1 grazie ai gol di Alia Guagni, Martina Piemonte, Lindsey Thomas e Christy Grimshaw. Ecco gol e highlights della partita in questo video pubblicato dal profilo ufficiale del Diavolo su Twitter.