Milan Femminile, pareggio beffa con il Napoli: gol e highlights (Video)

Il Milan Femminile non riesce a conservare fino all'ultimo il gol lampo di Lindsey Thomas: il Napoli pareggia nel finale. Gol e highlights

Che sfortuna per il Milan Femminile. Le ragazze di Maurizio Ganz, infatti, riescono ad andare in vantaggio dopo meno di due minuti grazie ad un gran gol di Lindsey Thomas. L'attaccante rossonera sfrutta la sua velocità e beffa la difesa del Napoli con un diagonale preciso che finisce sul palo lontano. Ma le azzurre non mollano e, al minuto 86', trovano il gol con una bellissima punizione di Toniolo. Alle rossonere è mancato il guizzo decisivo per chiuderla definitivamente. Spesso, il calcio insegna, questa situazione alla fine si paga. Ecco gol e highlights in questo video pubblicato dal profilo Twitter del Milan. Milan sceglie tra due nomi: le news di mercato >>