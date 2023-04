Milan-Empoli 0-0: gli highlights (29^ giornata Serie A) | Video

Gli highlights di Milan-Empoli 0-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023: i rossoneri di Stefano Pioli buttano via altri punti

Daniele Triolo

Milan-Empoli 0-0: gli highlights — Altra delusione per il Milan di Stefano Pioli che, in uno degli anticipi della 29^ giornata della Serie A 2022-2023, non va oltre lo 0-0 interno a 'San Siro' contro l'Empoli. Altri due punti dilapidati in malo modo dalla compagine rossonera nella corsa (a rilento) per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Primo tempo bruttino dei rossoneri in Milan-Empoli. Gli unici sussulti degni di nota di una squadra stravolta per metà rispetto a quella bella e vincente di Napoli, una conclusione a botta sicura di Ante Rebić ed un tentativo di Theo Hernández dalla sinistra. In entrambi i casi, bravo il secondo portiere ospite, Samuele Perisan, ad opporsi con il corpo.

Meglio il Diavolo nella ripresa, in particolare dal 60-70' in poi, quando Pioli, tornato evidentemente sui propri passi, ha inserito in attacco i titolari Brahim Díaz, Olivier Giroud e Rafael Leão. Un rigore netto negato a Theo, un palo di Alessandro Florenzi ed il gol - giustamente - annullato a Giroud per fallo di mano gli episodi cruciali di una ripresa un po' troppo sfortunata.

Solo un pari, quindi, per il Milan contro i toscani ed una classifica che, continuando a marciare in questo passo in campionato, presto potrebbe non sorridere più. Vediamo insieme, dunque, gol e highlights di Milan-Empoli 0-0 dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro-Milano dal canale 'YouTube' della Lega Serie A.