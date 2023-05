Milan-Cremonese, la Top 5 gol dei rossoneri a San Siro | Video

I cinque gol più belli realizzati dai rossoneri a 'San Siro' in Milan-Cremonese in questo video promosso dal club meneghino sui social

Questa sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Cremonese , partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 . Un match che i rossoneri di Stefano Pioli vogliono vincere ad ogni costo per alimentare la corsa per un posto alla prossima Champions League .

Nell'attesa del match, il Milan ha pubblicato, sui propri canali social ufficiali, un video con i cinque gol più belli realizzati dal Diavolo a Milano contro i grigiorossi: una clip sponsorizzata da 'StarCasinò Sport'. La Cremonese non gioca a 'San Siro' contro i rossoneri dal 1996 , pertanto la compilation riguarda reti realizzate negli anni Novanta .

Ecco, dunque, i gol fatti in Milan-Cremonese da Paolo Di Canio, Ruud Gullit, Zvonimir Boban, Giovanni Stroppa e Marco Simone nelle visite più recenti della 'Cremo' in casa rossonera!