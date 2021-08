Milan-Cagliari 4-1: gol e highlights (2^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Cagliari 4-1: Diavolo scatenato nella notte di 'San Siro'. Primi gol rossoneri per Sandro Tonali ed Olivier Giroud

Milan-Cagliari , esordio dei rossoneri di Stefano Pioli a 'San Siro' nel campionato di Serie A 2021-2022 , è terminata con un perentorio 4-1 . Il Diavolo ha avuto la meglio dei sardi con un grandissimo primo tempo, nel quale ha chiuso i giochi per poi amministrare la partita nella ripresa.

Primo gol rossonero per Sandro Tonali: un gioiello su calcio di punizione. Quindi, dopo il momentaneo pareggio siglato da Alessandro Deiola per gli ospiti, in rete Rafael Leao (con fortunata deviazione di Brahim Díaz) ed Olivier Giroud. Prima con una pregevole girata di sinistro sul palo più lontano; quindi su calcio di rigore.