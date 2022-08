Milan-Bologna 2-0: gol e highlights (3^ giornata Serie A) | Video

Milan-Bologna 2-0, gol e highlights della 3^ giornata della Serie A 2022-2023: una rete per tempo, decidono Rafael Leão e Olivier Giroud

Daniele Triolo

Milan-Bologna 2-0, gol e highlights - Il Milan di Stefano Pioli supera per 2-0 a 'San Siro' il Bologna di Siniša Mihajlović con un gol per tempo. Tre punti importanti, per il Diavolo, che torna alla vittoria dopo il pareggio maturato a Bergamo la scorsa settimana.

Dopo 20' di nulla o quasi, il Milan va in vantaggio. Merito di Charles De Ketelaere: il belga recupera palla a metà campo, si invola verso l'area di rigore ospite e allarga a sinistra per Rafael Leão. Il portoghese, con un piatto destro tutt'altro che irresistibile supera comunque Łukasz Skorupski sul primo palo.

Nella ripresa (58') il raddoppio rossonero. Stavolta Leão veste i panni dell'uomo-assist e, dopo aver approfittato di un errore, clamoroso, in disimpegno della difesa felsinea, offre il pallone in piena area ospite ad Olivier Giroud. Spaccata, acrobatica, dell'ex bomber di Arsenal e Chelsea ed anche per lui è il primo centro in campionato.

Il Milan sfiora in più di una circostanza il terzo gol. Ci va vicino, per esempio, all'85' anche il neo-entrato Yacine Adli, ai suoi primi minuti ufficiali con la maglia rossonera. Appuntamento, ora, con il Diavolo martedì 30 agosto, alle ore 18:30, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia per Sassuolo-Milan.

Vediamo, ora, dunque, gol e highlights di Milan-Bologna 0-0 dello stadio di 'San Siro' nel video pubblicato da A.C. Milan sul proprio canale ufficiale di 'YouTube'.