Marsiglia-Milan 0-2, rossoneri sul velluto: gol e highlights (Video)

Il Milan espugna, anche con una certa facilità, il Vélodrome di Marsiglia : 0-2 rifilato ai francesi con le firme di Messias e Giroud . Una partita dominata in lungo e in largo dai rossoneri, che mettono subito le cose in chiaro. Al 12', infatti, è Messias a timbrare con un mancino dal limite dell'area che si infila sotto la traversa.

Il raddoppio porta la firma di Giroud, che sfrutta l'assist dell'ottimo Messias ed imbuca all'angolino. La squadra di Pioli va più volte vicina al tris, che però non arriva. Ottima prova difensiva, con Maignan praticamente mai impegnato e la retroguardia rossonera che non corre quasi nessun pericolo. Prossimo appuntamento sabato 6 agosto al 'Romeo Menti' di Vicenza contro i padroni di casa. Sarà l'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato a San Siro contro l'Udinese il 13 agosto. Gol e highlights di Marsiglia-Milan nel video in basso.