MILAN NEWS – Ieri sera è andata in scena Lecce-Milan, partita terminata 1-4 a favore dei rossoneri. Le reti della squadra di Stefano Pioli sono state realizzate da Samu Castillejo, Jack Boanventura, Ante Rebic e Rafael Leao. La rete per i pugliesi porta la firma di Mancosu. Rivediamo tutto, gol e highlights, in questo video del canale ufficiale della Lega Serie A su ‘YouTube‘. INTANTO ECCO LE PAROLE DI STEFANO PIOLI AL TERMINE DEL MATCH, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓