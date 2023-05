Juventus-Milan, la Top 5 gol dei rossoneri a Torino | Video

I cinque gol più belli segnati dal Diavolo in occasione di Juventus-Milan. Ecco, nella clip, la classifica stilata dal club sui canali social

Questa sera, alle ore 20:45 , si disputerà Juventus-Milan , partita della 37^ e penultima giornata della Serie A 2022-2023 , all'Allianz Stadium di Torino . Un match che, in caso di pareggio o vittoria rossonera, spedirebbe il Diavolo di Stefano Pioli in Champions League con una settimana d'anticipo sulla conclusione del massimo campionato.

Juventus-Milan, i 5 gol più belli del Diavolo

Aspettando la partita, il club di Via Aldo Rossi ha fatto fare un viaggio nella memoria dei propri tifosi pubblicando, sui propri canali social ufficiali, un video in cui ci sono i cinque gol più belli realizzati dai rossoneri in occasione delle precedenti sfide tra Juventus e Milan. Clip promossa da 'StarCasinò Sport', partner della società.