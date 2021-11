Derby Milan-Inter 1-1: gol e highlights (12^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights del derby Milan-Inter 1-1: Ciprian Tatarusanu super con un rigore parato. E che palo di Saelemaekers nel finale!

Milan e Inter hanno dato vita ad un derby spettacolare che non si vedeva da diversi anni. Le due squadre hanno giocato ad altissima intensità, soprattutto nel primo tempo, mettendo in campo il massimo con continui colpi di scena. I nerazzurri sono andati subito in vantaggio grazie al rigore segnato dall'ex Hakan Calhanoglu. Ma il Diavolo non si è dato per vinto e ha trovato il pari con l'autogol di Stefan De Vrij. Da segnalare la straordinaria parata di Ciprian Tatarusanu sul rigore di Lautaro Martinez.