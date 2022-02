Derby Inter-Milan 1-2: gol e highlights (24^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights del derby Inter-Milan, valido per la 24^ giornata di Serie A. Olivier Giroud fa impazzire i tifosi rossoneri con una doppietta inaspettata

Nemmeno lo sceneggiatore più imprevedibile avrebbe potuto scrivere un derby così incredibile. Una partita che l'Inter ha dominato per lunghi tratti, soprattutto nel primo tempo, quando il Milan è rimasto a galla soltanto grazie ad un sontuoso Mike Maignan, protagonista di almeno tre parate decisive. I rossoneri avevano bisogno di una scintilla per rimettere in piedi un risultato che, a tratti, sembrava davvero irrecuperabile. Ma l'ingresso di Brahim Diaz e la voglia di Olivier Giroud hanno portato alla svolta decisiva. Lo spagnolo ha scombinato la difesa nerazzurra, il francese ha fatto il resto con una doppietta inventata dal nulla. Due colpi da campione che hanno permesso al Milan di continuare a tenere vive le ambizioni scudetto. Ecco gol e highlights del derby in questo video pubblicato dal canale YouTube del Milan! Ecco l'ultima idea di calciomercato del Milan: l'attaccante arriva a zero dalla Premier?