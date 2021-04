Coppa Italia Femminile, Milan-Inter 4-2: gol e highlights (Video)

Bellissima vittoria del Milan Femminile, che conquista la finale di Coppa Italia grazie ad un pirotecnico 4-2. Ecco gol e highlights

Alla fine rimonta è stata. Il Milan Femminile, dopo la sconfitta per 2-1 nel match d'andata, è riuscita a ribaltarla in casa grazie ad uno spettacolare 4-2. Protagonista del match Vero Boquete, autrice di una doppietta flash nei primi minuti di gioco. Gloria Marinelli, però, è brava a bucare Maria Korenciova e a riportare il risultato in parità. Le nerazzurre non avevano fatto i conti con Natasha Dowie che, come la compagna spagnola, piazza una bella doppietta e porta le ragazze di Maurizio Ganz al 4-1. Nei minuti finali Moller Hansen spaventa le rossonere, ma finisce così. Prima finale di Coppa Italia per il Milan Femminile. Ecco gol e highlights del match. Intanto spunta un nome nuovo per l'attacco: ipotesi low cost per il Milan