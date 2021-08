Champions League Femminile, Zurigo-Milan 1-2: gol e highlights (Video)

Buona la prima per il Milan Femminile in Champions League: Valentina Giacinti stende lo Zurigo con una doppietta. Ecco gol e highlights

Un esordio da sogno per il Milan Femminile, alla prima volta assoluta protagonista in Champions League. Le ragazze di Maurizio Ganz passano contro lo Zurigo grazie ad una doppietta del capitano Valentina Giacinti. In mezzo il pareggio momentaneo di Megroz, che indovina un tiro dalla distanza che beffa il portiere Laura Giuliani. Vi siete persi gol e azioni salienti? Ecco gli highlights pubblicati dal canale Twitter del Milan.