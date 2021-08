Champions League Femminile, Hoffenheim-Milan 2-0: gol e highlights (Video)

Il Milan, sul suo profilo Twitter, ha condiviso gli highlights del match contro l'Hoffenheim. Rossonere fuori dalla Champions League Femminile

Serata amara per il Milan Femminile, che deve arrendersi alla superiorità dell'Hoffenheim. Una sconfitta che estromette le ragazze di Maurizio Ganz dalla Champions League Femminile. Le tedesche hanno la maglio per 2-0 grazie ai gol di Brand e Hartig. Dopo un inizio incoraggiante, le rossonere sono via via uscite dalla partita e hanno sofferto la maggior qualità delle avversarie, che rappresentano la terza forza in Germania dopo le corazzate Bayern Monaco e Wolfsburg. Ecco gol e highlights in questo video. Milan, fumata grigia per il rinnovo di Kessie: ecco la richiesta del Presidente