Atletico Madrid-Milan 0-1: gol e highlights (Champions League) | Video

Gol e highlights di Atletico Madrid-Milan 0-1 di Champions League. I rossoneri sono ancora vivi grazie al gol nel finale di Junior Messias

Una serata che i tifosi del Milan e Junior Messias facilmente dimenticheranno. I rossoneri, ospiti al Wanda Metropolitano, avevano un solo risultato per sperare alla qualificazione agli ottavi di Champions League: la vittoria. E vittoria è stata. Una partita giocata benissimo dall'inizio alla fine, con l'Atletico Madrid che si è limitato a difendere il risultato e si è reso pericoloso soltanto nel finale, con Cunha che ha sbagliato un gol a tu per tu con Ciprian Tatarusanu. Per il resto è stato soltanto Diavolo, che ha dominato dal punto di vista del gioco, ma non ha creato moltissime occasioni. Ci ha pensato però Messias a regalare e a regalarsi una notte da sogno. Esordio in Champions League e gol decisivo, difficile chiedere di meglio. Ecco gol e highlights del match in questo video pubblicato dal canale YouTube di Prime Video. Intanto il Milan guarda in casa Sassuolo: piace un talento tutto italiano