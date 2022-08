Amichevole Vicenza-Milan 1-6, gol e highlights della partita (Video)

Il Milan travolge il Vicenza nell'amichevole del Romeo Menti per 1-6 . Partita dominata dai rossoneri, dopo i quindici minuti iniziali in salita e tra mille difficoltà.

Vicenza subito avanti con Rolfini, che di testa anticipa Kalulu e batte Maignan. Poi si scatenano Theo Hernandez e Leao, tra gli altri, e per i biancorossi non c'è nulla da fare. Prima è il portoghese a pareggiare, poi arriva il colpo di testa di JuniorMessias per il sorpasso. Il tris lo firma Rebic, la quarta rete è in realtà un autogol di Dalmonte su iniziativa di Theo Hernandez. Nella ripresa il gol di Tomori e la seconda rete personale di Rebic fissano il punteggio finale. Gol e highlights di Vicenza-Milan 1-6 nel video in basso, postato dai rossoneri sull'account ufficiale Twitter.