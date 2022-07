Amichevole Milan-Lemine Almenno 3-0: gol e highlights (VIDEO)

Il Milan ha affrontato i dilettanti del Lemine Almenno in amichevole: vittoria per 3-0 per la squadra allenata da Stefano Pioli

Questo pomeriggio, alle 17.00, il Milan è sceso sul campo ribassato di Milanello dove ha affrontato i dilettanti del Lemine Almenno. Prima gara amichevole per i rossoneri, i quali hanno vinto agevolmente per 3-0 grazie alle reti di Junior Messias, Ante Rebic e Matteo Gabbia. I gol sono arrivati tutti nel primo tempo, con la gara che è stata divisa in tre frazioni di gioco per un totale di 60 minuti. Di seguito i gol e gli highlights della partita amichevole tra Milan e Lamine Almenno. Milan, le top news di oggi: frenata De Ketelaere, novità cessioni.