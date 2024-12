Ternana-Milan Futuro 3-0: crollo dei ragazzi di Bonera. È notte fonda

(fonte: acmilan.com) Sconfitta esterna per il Milan Futuro, che perde 3-0 con la Ternana nella 17ª giornata di Serie C Now - Girone B. A dispetto del risultato, per larghi tratti la partita è stata equilibrata e il punteggio, all'apparenza pesante, è abbastanza bugiardo. Resta, purtroppo, il rammarico per un risultato negativo, in una domenica in cui la formazione di Mister Bonera cercava continuità, specialmente dopo il successo di mercoledì in Coppa Italia a Sassari, contro la Torres.