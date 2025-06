Settore Giovanile Milan, weekend d’oro: U17 e U15 maschile brillano!

Weekend molto buono per il Settore Giovanile rossonero: Vittorie sia per l'Under 17 che per l'Under 15 nelle Semifinali d'andata Scudetto

È stato weekend molto buono per il Settore Giovanile rossonero, impegnato con poche squadre ma in gare delicate e in parte decisive. Vittorie sia per l'Under 17 che per l'Under 15 nelle Semifinali d'andata Scudetto, battendo Empoli (1-0) e Fiorentina (4-2). Avanza l'U15 femminile eliminando la Sampdoria, ko esterno a Firenze per l'U17 femminile.