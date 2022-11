Settore Giovanile Milan, il programma del weekend: c’è un doppio derby

"Il weekend calcistico del settore giovanile rossonero si apre sabato con sei partite a calendario. Si parte con la quinta giornata di campionato per U12, U10, U11 e U9, e si chiude fra le mura amiche con la sesta giornata per U15 e U17 femminili. Domenica mattina all'insegna delle Primavere al PUMA House of Football, con i ragazzi di Abate chiamati a battere l'Atalanta per tornare a vincere in casa in Primavera 1 e le ragazze di Mister Corti impegnate contro la Lazio a non perdere il passo della Roma, prima a solo due punti di vantaggio. Nel pomeriggio, l'U18 affronta il Derby con l'obiettivo di staccare i rivali cittadini nell'inseguimento alla SPAL capolista, mentre l'U17 riceve il Südtirol.