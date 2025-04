Settore Giovanile da Scudetto: U17, U16 e U15 del Milan volano alle fasi finali!

Under 16: Derby d’Italia negli Ottavi

Sarà subito grande spettacolo per l’U16, attesa da un doppio confronto ad alta tensione contro l’Inter. Il primo round è in programma il 27 aprile alle 15:00 al Vismara, mentre il ritorno si disputerà il 4 maggio alle 15:00 in casa nerazzurra. Un Derby dal sapore decisivo, con in palio il passaggio ai Quarti.