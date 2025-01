Serie C – Milan Futuro-Torres 1-5: batosta per i ragazzi di Bonera

Ecco, di seguito, cronaca e tabellino di 'acmilan.com' del match Milan Futuro-Torres di Serie C, finito 1-5 per gli ospiti

(fonte: acmilan.com) Un pomeriggio da dimenticare per il Milan Futuro, che esce sconfitto dalla sfida casalinga contro la Torres, formazione di alta classifica nel girone B di Serie C Now. 5-1 il punteggio finale per i sardi di Sassari, nato grazie a un grande avvio di partita, che ha spento ogni speranza dei rossoneri. Un 4-0 all'intervallo che non ha lasciato appello a una squadra, quella di Bonera, piena di assenze e incappata forse nella giornata più difficile di questa stagione, fino a qui.