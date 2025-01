Serie C – Milan Futuro-Rimini 0-0: pesa quel rigore sbagliato da Magrassi

LA CRONACA

Primo tempo di predominio rossonero, grazie a un ottimo approccio alla partita della formazione di Bonera. Il primo vero tiro in porta è però dei romagnoli, con un destro di Cinquegrano parato in presa bassa da Torriani. Risposta immediata dei nostri con Ianesi che colpisce di prima all'altezza del dischetto, ma la difesa ospite devia in corner. Ancora noi al 25' con Quirini, che si inserisce in area e viene atterrato: calcio di rigore. Dal dischetto Magrassi incrocia di potenza ma trova la grande risposta di Colombi, si resta 0-0. Non cambia il copione del match, con Milan Futuro in controllo del gioco e di nuovo al tiro con Stalmach, pericoloso ma non troppo. Si va all'intervallo in parità.