La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Campobasso-Milan Futuro è stata rinviata. Il match era previsto per sabato 16 novembre, alle ore 15:00, ma si è deciso di spostarla a giovedì 5 dicembre, alle ore 20:00. A renderlo noto è stata la Lega Pro, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito. Questo perché il club rossonero avrebbe chiesto il rinvio per la convocazione in Nazionale di Lorenzo Torriani, Davide Bartesaghi, Adam Bakoune e Kevin Zeroli. Ecco, di seguito il comunicato ufficiale.