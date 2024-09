QUI RIMINI — Il Rimini condivide la stessa posizione e gli stessi punti dei rossoneri. Un inizio complicato in termini di punteggi, ma con un calendario non certo in discesa: Carpi (2-2), Virtus Entella (1-2) e Pescara (0-1) ovvero le attuali regine del campionato, Lucchese (2-2). Il pareggio in Toscana ha ribadito un difetto mostrato finora dalla squadra di Buscè: prestare il fianco alla rimonta, concedere gol nel finale. A Lucca, in doppio vantaggio, l'avversario ha poi recuperato nella ripresa; così come Pescara e Carpi hanno colpito a ridosso del recupero. I romagnoli arrivano comunque dai playoff per la promozione, eliminati ai Sedicesimi e sono agli Ottavi della Coppa Italia. Attenzione a Cernigoi, Garetto e Ubaldi.

"Ad oggi non riusciamo a capire che dobbiamo rimanere sempre concentrati - così Mister Buscè -, devo far capire ai ragazzi che non possiamo staccare la spina. Purtroppo siamo legati al risultato e ora dice che non riusciamo a vincere, mi spiace perché non meritiamo questa classifica".

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV — In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW alle 20.45. Da non perdere la copertura sull'account Instagram dei rossoneri, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE C — L'arbitro sarà il signor Vingo, della sezione di Pisa. A completare la terna i guardalinee Fratello (di Latina) e Scribani (di Agrigento) e il quarto ufficiale Pazzarelli (di Macerata).

La 5ª giornata di Serie C (girone B) si è aperta nella serata di venerdì con Gubbio-Campobasso 0-0 e Vis Pesaro-Ternana 0-2. Sabato, invece, spazio a Legnago-Sestri Levante 0-3, Pontedera-Arezzo 0-1 e Torres-Pineto 1-1. Domenica toccherà ad Ascoli-Lucchese e Pianese-Virtus Entella alle 18.30, lunedì a Pescara-Perugia alle 20.30, a SPAL-Carpi alle 20.45 in contemporanea proprio al nostro match che manderà in archivio il weekend.

Ecco la classifica: Pescara*, Ternana e Virtus Entella* 10; Torres, Vis Pesaro, Gubbio e Arezzo 9; Ascoli* 7; Carpi*, Pontedera e Pineto 6; Perugia* e Lucchese* 5; Pianese*, Sestri Levante e Campobasso 4; Rimini* e MILAN FUTURO* 2; SPAL* 1; Legnago 0. (* = una gara in meno)