Milan Futuro, Bonera striglia il gruppo: poi si giustifica così per la sconfitta

"Sapevo che il Girone B in particolar modo nella Serie C è un gruppo complicato. Tecnicamente secondo me valido, forse il migliore. Sapevamo di avere difficoltà, sapevamo che c’era bisogno di un po’ di tempo ma il tempo, come diciamo spesso nel calcio, non ce n’è molto. C’è da immedesimarsi subito in questo campionato che richiede tante cose oltre la tecnica, dovremo essere bravi già da domani a lavorare in silenzio, perché troppi proclami non vanno bene. È il momento di fare risultato". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Si lavora già per prelevare Abraham. Ecco la strategia