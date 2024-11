Probabili formazioni Pescara-Milan Futuro: Bonera lascia fuori due big

Nella giornata di oggi, giovedì 21 novembre, il Milan Futuro scenderà in campo per il recupero della 9^ giornata del campionato di Serie C e lo farà contro il Pescara, match di cui riportiamo di seguito le probabili formazioni. I ragazzi di Daniele Bonera al momento si trovano al 18° posto in classifica a soli 11 punti, ma con un'altra partita, oltre a questa da recuperare. La zona salvezza dista solo tre lunghezze e un successo odierno metterebbe i rossoneri in una situazione migliore in vista delle prossime uscite.