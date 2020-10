Notizie Milan – Settore giovanile: i risultati del weekend trascorso

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

È stato weekend con pochi sorrisi per il settore giovanile rossonero. Solo gli U17, tra le squadre impegnate in campionato, hanno ottenuto la vittoria, battendo 2-1 il Chievo al Vismara grazie alla doppietta di bomber Rossi. I nostri ragazzi salgono così a quota 7 punti, raggiungendo la vetta alla classifica in coabitazione con Pordenone, SPAL e Atalanta. Epilogo diverso, in casa, per gli U18, protagonisti di un debutto negativo perché sorpresi di misura dalla Fiorentina (0-1). Sconfitta senza reti segnate anche per gli U16, i primi a scendere in campo, nel Derby (0-2).

I RISULTATI DEL WEEKEND:

U18: 1° giornata, Milan-Fiorentina 0-1

U17: 3° giornata, Milan-ChievoVerona 2-1 (12′ e 7’st Rossi)

U16: 2° giornata, Inter-Milan 2-0

