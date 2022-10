Youth League – Pagelle Milan-Chelsea 3-1: doppio Alesi, Longhi super

1 di 1

PAGELLE MILAN-CHELSEA 3-1

Le pagelle di Milan-Chelsea 3-1, partita della 4^ giornata del Girone E della UEFA Youth League

Le pagelle rossonere per Milan-Chelsea 3-1, partita della 4^ giornata del Girone E della UEFA Youth League 2022-2023 secondo la nostra www.

Nava 6: Sbroglia qualche situazione intricata in area di rigore, soprattutto nelle mischie dove gli inglesi puntano a far valere maggiormente la loro fisicità. Sempre attento sulle conclusioni degli ospiti, spiazzato sul calcio di rigore di Webster.

Bakoune 6: nella sua zona di campo agiscono Hughes, Hall e Tauriainen, fa buona guardia senza andare mai troppo in difficoltà, eccezion fatta per un paio di circostanze. Suo il cross nel finale di primo tempo sul quale Zeroli, per poco, non va a segno.

Simić 5,5: gara tutto sommato attenta, Castledine non crea chissà quali pericoli dalle parti di Nava. Mezzo voto in meno per il fallo di mano, nel contrasto con Runham, che obbliga l'arbitro a fischiare il penalty per il momentaneo pareggio dei 'Blues'.

Paloschi 6,5: altra, bella prestazione per il classe 2005 del Diavolo nel cuore della retroguardia. I londinesi, con tre attaccanti di movimento, cercano sempre di trovare spazio sugli esterni perché, nel mezzo, con il buon Dorian non si passa.

Bartesaghi 6: inizia a soffrire Mendel-Idowu verso la metà del primo tempo. Nella ripresa, però, gli prende le misure. Partita ordinata, diligente.

Gala 6,5: sempre nel vivo dell'azione, va vicino al gol nel recupero del primo tempo. Presenza costante in mediana, accompagna spesso l'azione offensiva.

Marshage 6: poco appariscente, ma utilissimo in mezzo al campo. In fin dei conti, Dyer non la vede mai fino alla sostituzione. Rimedia un'ammonizione evitabile per un fallo ingenuo.

Zeroli 7: giocatore di qualità. Corsa, sostanza, inserimenti. Si fa notare sia in fase difensiva, schermando, di fatto, nel miglior modo possibile le avanzate dei 'Blues', sia in quella offensiva. Sfiora la rete con un imperioso stacco di testa a 45' inoltrato.

Alesi 8,5: il più ispirato degli attaccanti nel tridente di Abate. Trova il gol del vantaggio rossonero al 63' con furbizia, in piena area di rigore. Realizza quello del definitivo successo del Diavolo con una botta di destro ad incrociare sul palo più lontano.

Lazetić s.v.: gioca soltanto poco più di 30' prima di essere sostituito per un infortunio di entità ancora ignota. Fino a quel momento, però, non aveva fatto praticamente nulla. 'Colpa', però, anche del primo tempo poco arrembante del Milan.

El Hilali 6,5: il capitano ha il merito di ispirare la rete del vantaggio siglato da Alesi. Ci prova in un altro paio di occasioni, ma è bravo Curd a dirgli di no; è impreciso sulla seconda palla-gol.

Chaka Traoré 7,5: calciatore già pronto per la Prima Squadra. Tecnica e qualità sopraffina, corsa sciolta e rapida. Spina nel fianco della difesa del Chelsea: spedisce in rete Alesi per la sua doppietta personale.

Bozzolan e Longhi 8: entrano all'86' e confezionano all'87' l'azione che, dopo il pareggio di Webster dagli undici metri, spacca in due questo Milan-Chelsea. Fuga solitaria del primo, che si fa tutta la fascia sinistra e serve l'assist per il tap-in del secondo sul palo più lontano. What else?

Mister Abate 7: primo tempo troppo rinunciatario del suo Milan. Nella ripresa, però, sprona i ragazzi ad alzare il baricentro. Arrivano gioco, occasioni da gol, ma soprattutto i tre punti.