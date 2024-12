Youth League, quante speranze di qualificazione ha il Milan Primavera?

Ultima giornata della prima fase della Youth League: il Milan Primavera scenderà in campo allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, contro la Stella Rossa. I ragazzi guidati dal coach Guidi non hanno raccolto molto, nonostante bellissime prestazione. La vittoria per 2-3 contro lo Slovan Bratislava ha dato sprint e speranze per arrivare ai playoff. Cosa serve per qualificarsi?