Youth League – Milan-PSG 3-2: successo ‘last minute’ dei rossoneri

LA CRONACA — Dopo uno spunto al 5' di Sangaré, il Milan - affamato e cinico - nel giro di nemmeno 120 secondi esagera. All'8' Nsiala segna il vantaggio incornando di testa sugli sviluppi dell'angolo di Bonomi. Al 10' Camarda sigla il raddoppio, anzi il capolavoro grazie a una rovesciata favolosa all'angolino su cross di Scotti. Applausi. Doppio colpo micidiale, ma i ragazzi non si accontentano e impegnano più volte il portiere: al 12' para il destro di Sala, al 13' smanaccia la botta dal limite di Bakoune, al 27' salva il tocco ravvicinato di Sala innescato dallo scambio Traorè-Bonomi e al 31' blocca il mancino ancora di Sala. Al 33' Bakoune mette in mezzo per Traoré che svetta ma spreca. Si vede il Paris Saint-Germain, al 41' l'intervento di Bakoune a disinnescare Bensoula sembra un timido segnale di risveglio, invece in pieno recupero (47') Nhaga accorcia le distanze, raccogliendo il suggerimento di Zague e gonfiando la rete in scivolata sottomisura. Si va al riposo: 2-1.

L'inciampo quasi al gong del primo tempo consiglia maggiore attenzione e anche prudenza in avvio di ripresa. In generale la gara si concede delle pause. A parte qualche (nostra) eccezione: al 51' campanile di Bakoune per il colpo di testa debole di Bonomi, al 55' Jiménez calcia impreciso, al 63' Bonomi non inquadra la porta dopo un recupero alto. I francesi hanno il merito di rimanere sempre a galla, dando battaglia pur non creando quasi nessun pericolo, e al 66' vengono premiati pescando il pareggio dal cilindro: traversone di Mbaye e tap-in in mischia di Adonis da pochi passi. Una beffa che rischia di abbattere le speranze, si spengono le occasioni ma il Diavolo non muore mai. In un finale acceso, nervoso e spezzettato, allo scadere (94') ecco la zampata di Sia il quale in area piccola devia di testa il tiro di Malaspina. Triplice fischio: 3-2.

IL TABELLINO — MILAN-PARIS SAINT-GERMAIN 3-2

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simić, Nsiala, Jiménez (45'st Liberali); Sala (29'st Magni), Malaspina, Bonomi (29'st Sia); Scotti (17'st Cuenca), Camarda, Traorè. A disp.: Bartoccioni; Paloschi, Parmiggiani. All.: Abate.

PARIS SAINT-GERMAIN (3-4-2-1): Mouquet; Adonis, Diaby, Kissanga; Zague, Fanne Drame (18'st Mbaye), Mbappé, Nhaga; Bensoula, Mayulu; Sangaré (40'st Mendy). A disp.: Laurendon; Cordier; Khafi, Michut; Camara O.. All.: Camara Z..

Arbitro: Savović (MNE).

Gol: 8' Nsiala (M), 10' Camarda (M), 47' Nhaga (P), 21'st Adonis (P), 49'st Sia (M).

Ammoniti: 13' Simić (M), 43'st Malaspina (M), 44'st Jiménez (M), 49'st Sia (M).

Espulso: Camarda (M) dopo il fischio finale. Segui qui il LIVE testuale del match Milan-PSG >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.