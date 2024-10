Youth League – Milan-Bruges 1-1: Ossola salvifico. Pareggio che sta stretto

24' continua il Milan Primavera a cercare varchi senza troppe soluzioni offensive. 29' recupero di nuovo alto del Milan. Bonomi trova splendidamente Liberali in area, che stoppa male, poi si gira. Tiro in corner. Milan Primavera che ha provato a spingere in attacco, senza trovare la zampata giusta. 41' gol del Bruges: errore in difesa del Milan Primavera. Palla di Stalmach all'indietro per Pittarella cortissima. Stavolta arriva Furo che non sbaglia. Rossoneri che vanno all'intervallo in svantaggio immeritato.