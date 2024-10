Youth League – Milan-Bruges 1-1: pareggio che sta stretto! | PM NEWS

Il LIVE testuale di Milan-Bruges, gara valevole per la terza giornata di Uefa Youth League. Segui con noi la diretta del match

Emiliano Guadagnoli Redattore 22 ottobre 2024 (modifica il 22 ottobre 2024 | 16:17)

Che peccato! Il Milan Primavera pareggia sul finale contro il Bruges, ma spreca troppo in avanti sprecando l'unico errore di una partita quasi perfetta. Stalmach paga un errore grave, Ossola salva tutti (il nostro commento). Comotto tra i migliori, Albè che sorpresa! (Le pagelle). Guidi non trova la prima vittoria in Youth League, ma dimostra che c'è gioco e tanta qualità.

MILAN PRIMAVERA 1-1 BRUGES UNDER 19

Che peccato! Il Milan pareggia 1-1 col Bruges, ma meritava molto di più, con Ossola che ha sfiorato il gol della vittoria a pochi secondi dalla fine. Un grande peccato per i rossoneri. 90 + 5' GOL DEL MILAN - La riprende Ossola sul finale, sul cross meraviglioso di Comotto. 90' + 4 Ci riprova ancora Comotto, di nuovo parata. 90' + 2 GIALLO MILAN - Fallo da dietro di Sala. Altro giallo indiscutibile. 90' Sei minuti di recupero. 88' OCCASIONE MILAN - Cross perfetto per Comotto che da pochi passi la schiaccia molto male. Che peccato! 86' CAMBIO MILAN - Dentro Lamorte, fuori Scotti. 85' Cinque minuti più recupero al termine. 81' CAMBI BRUGES - Fuori Yakymenko dentro Braspenning. Fuori Da Silva dentro Naert. 78' OCCASIONE MILAN - Clamorosa discesa di Albè sulla fascia, che viene fermato dal portiere in uscita. 76' CAMBIO MILAN - Dentro Sala, fuori Malaspina. Dentro Perin e fuori Liberali. 73' CAMBIO BRUGES - Dentro Poeketie, fuori Deuwel. 72' Bravissimo Pittarella in chiusura su Furo lanciato a rete. 70' OCCASIONE MILAN - Bellissima azione sulla sinistra di Perera, cross in mezzo, Bonomi sbaglia da ottima posizione. 69' CAMBIO MILAN - Dentro Ossola, fuori Stalmach. Dentro Albe fuori Colombo. 64' OCCASIONE MILAN - Corner perfetto per la testa di Paloschi che da ottima posizione non trova la porta. Peccato. 64' Ci prova Liberali tutto da solo sulla fascia, ne salta un paio, ma non trova lo spazio per tirare. 62' GIALLO BRUGES - Delorge trattiene Stalmach. Giallo inevitabile. 58' OCCASIONE MILAN - Contropiede Milan, Bonomi davanti al portiere non tira, ma cerca un ulteriore passaggio, chiuso. E il Bruges perde altro tempo. 58' GIALLO MILAN - Fallo di Liberali che trattiene. Anche qui nulla da dire. 57' Praticamente non si è giocato in questo inizio di secondo tempo tra perdite di tempo e falli. 55' CAMBIO BRUGES - Dentro Kamara, fuori Bisiwu che perde altro tempo. 52' Il Bruges inizia già a perdere tempo facendo innervosire i rossoneri. 50' GIALLO MILAN - Fallo di Stalmach che ferma una ripartenza del Bruges. Altra ammonizione giusta. 48' GIALLO MILAN - Fallo di Paloschi da dietro su Furo. Ammonizione giusta. 48' Secondo tempo che inizia con il Bruges che cerca di anestetizzare la partita. 46' CAMBIO BRUGES: fuori Jensen, dentro Amengal. Fischia Jaanovits, inizia il secondo tempo di Milan-Bruges! Finisce il primo tempo dopo due minuti di recupero. Un peccato per il Milan Primavera che meritava di chiudere in vantaggio, invece va negli spogliatoi sotto di un gol. 41' GOL DEL BRUGES 0-1: altro errore in difesa. Palla di Stalmach all'indietro per Pittarella cortissima. Stavolta arriva Furo che non sbaglia. 40' Rischio per la difesa del Milan, con Colombo che la passa molto corta a Pittarella. Il portiere si salva rinviando in emergenza. 36' Il Milan continua a cercare spazio puntando soprattutto sulla fascia sinistra con Bonomi e Scotti. 32' Milan Primavera che prova il pressing offensivo col Bruges leggermente più in difficoltà. 29' OCCASIONE MILAN - Recupero di nuovo alto del Milan. Bonomi trova splendidamente Liberali in area, che stoppa male, poi si gira. Tiro in corner. 25' Partita che resta molto chiusa e tattica, anche se il Milan Primavera dà la sensazione di poter essere più pericoloso del Bruges. 21' Il Bruges prova a palleggiare, ma non trova spazio. Il Milan continua a pressare molto alto in modo funzionale. 17' Milan Primavera in controllo totale della gara in questa prima fase, manca il gol. 14' OCCASIONE MILAN - Stalmach recupera un pallone alto. Liberali vede la porta e spara. Palla in corner. 12' Fase in cui il Milan cerca di nuovo di controllare la gara, anche se di spazi ce ne sono pochi, il Bruges si difende bene. 8' OCCASIONE MILAN - La difesa del Bruges sbaglia, Scotti tira senza portiere, ma Verlinden salva sulla linea. Che occasione! 7' Gara molto tattica in questi primi minuti, con le due squadre che non vogliono aprirsi per rischiare. 6' Tutto ok per i due giocatori del Milan che si rialzano e tornano a giocare. 4' Scontro aereo tra Perera e Comotto che restano a terra per un colpo alla testa. 3' Prima fase della partita con il Milan Primavera che prova a gestire il pallone e a pressare molto alto. Fischia Jaanovits: è iniziata Milan-Bruges di Youth League. Squadre in campo, tra poco il fischio di inizio di Milan-Bruges di Youth League!

LIVE YOUTH LEAGUE MILAN-BRUGES — Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al PUMA House of Football, dove tra poco, alle 14:00, andrà in scena la sfida tra Milan e Bruges, valevole per la terza giornata di Uefa Youth League. Qui sotto il Live della partita.

Il Milan Primavera, allenato da Mister Federico Guidi, arriva da un solo punto in due partite europee: zero a zero col Liverpool e 3-1 in casa del Bayer Leverkusen.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA PARTITA — MILAN (4-3-3): Pittarella; Colombo, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Stalmach, Malaspina, Comotto; Liberali, Scotti, Bonomi. A disposizione: Colzani, Mancioppi, Perin, Sala, Lamorte, Lontani, Ossola, Albè, Vladimirov. Allenatore: Guidi.

BRUGES (4-3-3): De Corte; Yakymenko, Verlinden, Deuwel, Vandeperre; Delorge, Granados, Da Silva; Jensen, Furo, Bisiwu. A disposizione: Vanden Driessche, Poeketie, Okon-Engstler, Naert, Braspenning, Amengal, Callens, Kamara, Van Britsom. Allenatore: Veldman.

Arbitro il signor Joonas Jaanovits.