Youth League – Milan-Liverpool per ripartire: e Guidi recupera due big

Nella giornata di domani, martedì 17 settembre, Milan e Liverpool si incontreranno su due livelli, prima in Youth League e poi in Champions League. Per i giovani rossoneri si tratta del ritorno nella competizione dopo qualche mese. I diavoli, infatti, difendono una finale conquistata nella stagione 2023/2024 sotto la guida di Ignazio Abate. In quel caso, dopo un cammino straordinario in cui riuscirono a battere big a livello europeo, ci fu la caduta in finale contro l'Olympiakos. La volontà è chiaramente quella di conquistare il titolo, anche perché ormai è l'ultimo step che manca.