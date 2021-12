Youth League, Milan-Liverpool 1-1: Nasti evita la sconfitta rossonera

Termina con un pareggio l'avventura in Youth League del Milan. Il Liverpool passa in vantaggio, ma Nasti la riprende nel finale

E' terminata da pochi minuti la partita tra Milan e Liverpool, valida per la 6^ e ultima giornata di Youth League. I ragazzi di Federico Giunti terminano l'avventura in questa competizione con un pareggio, il secondo del girone, dopo essere passati in svantaggio con il gol di Musialowski. Al minuto 76', però, Marco Nasti evita la sconfitta rossonera e permette al Diavolo di agguantare il pari. Milan che chiude ultimo con due punti conquistati e nessuna vittoria all'attivo. Ecco come e dove vedere Milan-Liverpool in tv e in streaming