Youth League – Milan-BVB 4-1, rossoneri qualificati agli ottavi di finale

(fonte: acmilan.com) Un quarto d'ora di fuoco, un quarto d'ora per la vittoria, per il primo posto nel girone e per gli Ottavi di finale. La Primavera soffre in partenza ma esce alla distanza e vince 4-1 contro il Borussia Dortmund, scatenandosi con quattro gol tra il 24' e il 39'. Al vantaggio immediato - e un po' a sorpresa - di Rijkhoff, hanno risposto in ordine Zeroli, Scotti (doppietta) e Sia, per ribaltare e poi dominare una partita che non era nata sotto la giusta stella. Una prova da grande squadra, capace di non disunirsi dopo la doccia fredda iniziale e di continuare a macinare gioco fino al gol del pareggio, che ha smantellato le certezze dei tedeschi e ha aperto la strada allo show rossonero.